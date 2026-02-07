Ισπανία και Πορτογαλία προετοιμάζονται για την καταιγίδα Μάρτα, καταγράφοντας ζημιές πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Οι αγρότες στην Ισπανία προειδοποίησαν το Σάββατο ότι οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι είχαν πλημμυρίσει τα χωράφια και προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων ευρώ στις καλλιέργειες, καθώς η Ισπανία και η Πορτογαλία προετοιμάζονταν για πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Ιβηρική Χερσόνησος έχει ήδη βιώσει μια σειρά καταιγίδων τις τελευταίες εβδομάδες, που έφεραν ισχυρές βροχές, κεραυνούς, χιόνι και ισχυρούς ανέμους πριν από την άφιξη της καταιγίδας Μάρτα το Σάββατο.

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ανδαλουσίας στη νότια Ισπανία, ενώ σχεδόν 170 δρόμοι έχουν κλείσει σε όλη την Ισπανία και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί στην Πορτογαλία.

Η ισπανική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε το Σάββατο ότι η καταιγίδα Μάαρτα θα φέρει χιόνι και επικίνδυνες συνθήκες στις ακτές, καθώς και περισσότερες βροχές. Οι αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες, τη δεύτερη υψηλότερη μετά την κόκκινη.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, της αγροτικής οργάνωσης COAG στην επαρχία Κάντιθ της Ανδαλουσίας, δήλωσε το Σάββατο στην ισπανική τηλεόραση TVE: «Βρέχει ασταμάτητα. Καλλιέργειες όπως το μπρόκολο, τα καρότα και τα κουνουπίδια έχουν πλημμυρίσει. Χιλιάδες εκτάρια έχουν κατακλυστεί. Έχουμε μια πραγματική φυσική καταστροφή».

Ο Πέρεζ είπε ότι η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ στις φετινές καλλιέργειες και ότι οι αγρότες θα ζητήσουν βοήθεια από την κυβέρνηση για να ανακάμψουν.

Η υπερχείλιση των υδάτων έχει επίσης προκαλέσει φόβους για δομικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένων των κατολισθήσεων.

Κάτοικοι αρκετών πόλεων στην οροσειρά Σερανία δε Ρόντα στη Μάλαγα, η οποία είχε πληγεί από την καταιγίδα Λεονάρντο αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν το Σάββατο ότι το έδαφος έτρεμε για μέρες.

Το δημοτικό συμβούλιο μιας πόλης της περιοχής, της Κορτές ντε λα Φροντέρα, ανέφερε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος» από τους σεισμούς, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στις γειτονικές πόλεις Μπεναοχάν, Γκαουκίν και Χιμέρα ντε Λίμπαρ.

Ειδικοί από το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CSIC) στάλθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Αρκετές κατοικημένες περιοχές κοντά στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία Κόρδοβα της Ανδαλουσίας εκκενώθηκαν την Παρασκευή λόγω της δραματικής ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Στην Πορτογαλία, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις ανάγκασαν τρεις πόλεις να αναβάλουν τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής για την επόμενη εβδομάδα, περισσότεροι από 26.500 διασώστες έχουν αποσταλεί για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των καταιγίδων.