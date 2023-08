Ισπανία: Η πυρκαγιά στην Τενερίφη «σταθεροποιήθηκε» μετά από εννιά ημέρες

Η πυρκαγιά που μαίνεται από τη 15η Αυγούστου στην Τενερίφη, στο ιδιαίτερο τουριστικό ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, «σταθεροποιήθηκε», ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Μπορούμε πλέον να πούμε ότι η πυρκαγιά σταθεροποιήθηκε, αυτή είναι εξαίρετη είδηση», σημείωσε ο αξιωματούχος, καθώς οι φλόγες έχουν καταβροχθίσει δασικές εκτάσεις και περιοχές με χαμηλή βλάστηση, που έχουν περίμετρο κάπου 90 χιλιόμετρα κι επιφάνεια που πλησιάζει τα 150.000 στρέμματα.

Η πυροσβεστική περίμενε μια φάση «ελέγχου και κατάσβεσης και περίπου 48 ώρες αργότερα, αν η περίμετρος δεν είχε προχωρήσει» μπορούσε να θεωρήσει ότι η πυρκαγιά έχει «σταθεροποιηθεί», εξήγησε ο κ. Κλαβίχο.

Η πυρκαγιά –η μεγαλύτερη σε όλη την επικράτεια της Ισπανίας από την αρχή της χρονιάς– δεν είχε θύματα, όμως υποχρέωσε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους: ως και 12.000 στην κορύφωση της καταστροφής, αν και πλέον οι περισσότεροι έχουν λάβει την άδεια των αρχών να επιστρέψουν.

A huge outbreak of fire in Tenerife has been caused by arson which the authorities are struggling to contain. The fire has exceeded 3.2 thousand hectares and continues to rage out of control. This is being used by #ClimateScam zealots as they attempt to push evidence of their… pic.twitter.com/rw9ZEUxi85