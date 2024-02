Ισπανία: Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 1.200 ετών - Απαγορεύσεις και πρόστιμα έως 3.000 ευρώ (vid)

Στην Καταλονία απαγορεύτηκε το πλύσιμο των αυτοκινήτων και το πότισμα κήπων, ενώ μέτρα λαμβάνονται σε Βαρκελώνη και άλλες περιοχές της Ισπανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη «χειρότερη ξηρασία όλων των εποχών», όπως αναφέρουν και οι ισπανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, λόγω της πρωτοφανούς ξηρασίας της τελευταίας τριετίας στην Καταλονία που είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί σε επικίνδυνα όρια η στάθμη υδάτων των ταμιευτήρων, τέθηκαν υποχρεωτικά μέτρα δραστικής περικοπής της χρήσης νερού που αφορούν και την Βαρκελώνη.

Οι καταλανικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας την Πέμπτη, αφού τα αποθέματα νερού έπεσαν κάτω από το 16% στους ταμιευτήρες. «Εισερχόμαστε σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα», δήλωσε ο περιφερειακός πρόεδρος της Καταλονίας Περ Αραγονές όταν ανακοίνωσε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Είναι περισσότερο από πιθανό να δούμε περισσότερες ξηρασίες που θα είναι και πιο έντονες και πιο συχνές».

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε διάταγμα που επηρεάζει περίπου 200 χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Βαρκελώνης, και έξι εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αυστηρότερα εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, η κατανάλωση νερού θα μειωθεί στα 200 λίτρα από 210 λίτρα ανά άτομο την ημέρα, ήτοι 5%. Εάν ένας πολίτης στη Βαρκελώνη διαπράξει μια σοβαρή «παράβαση του νερού», θα μπορούσε να του επιβληθεί πρόστιμο έως και 3.000 ευρώ.

Τα ξενοδοχεία και οι άλλοι χώροι με ιδιωτικές πισίνες δεν επιτρέπεται να στραγγίζουν και να τις ξαναγεμίζουν, αλλά μπορούν να τις γεμίζουν εφόσον διαθέτουν εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης νερού. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των ντους.

Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για πισίνες που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς σε νοσοκομεία, γηροκομεία και εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και σε υπαίθρια μαγαζιά διασκέδασης, χωρίς ωστόσο και εδώ να επιτρέπεται η χρήση ντους.

Οι αγρότες στην Καταλονία καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού κατά 80% και οι κτηνοτρόφοι κατά 50% για το πότισμα των ζώων τους.

Αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο εισαγωγής νερού καθώς η ξηρασία στην Ιβηρική χερσόνησο είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις η χειρότερη των τελευταίων δώδεκα αιώνων.

Catalonia declares drought emergency for Barcelona: Barcelona (AFP) -



Spain's northeastern Catalonia region declared a drought emergency for Barcelona on Thursday and the surrounding area, which will now face tighter water restrictions following three… https://t.co/QceZGbOfL9 pic.twitter.com/J0iCAlbekQ