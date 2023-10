Ισπανία για το θάνατο 13 ατόμων σε δύο κλαμπ: Λειτουργούσαν ενώ τους είχε αφαιρεθεί η άδεια

Δύο νυχτερινά κέντρα που καταστράφηκαν από φονική φωτιά στην πόλη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία) στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε βρεθεί πριν από έναν χρόνο ότι λειτουργούσαν χωρίς άδεια και είχε διαταχθεί τότε το κλείσιμό τους, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν είναι σαφές γιατί είχε επιτραπεί στα κλαμπ να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έπειτα από αυτή τη σύσταση. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, ανέφεραν οι αρχές, στη φονικότερη εδώ και δεκαετίες φωτιά στην Ισπανία.

Η φωτιά έπληξε τρία παρακείμενα νυχτερινά κέντρα στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, όμως δύο από αυτά --το Teatre και το Fonda Milagros-- ήταν εκείνα που επλήγησαν περισσότερο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου πως το Teatre, το οποίο είχε άδεια λειτουργίας ως νυχτερινό κέντρο και κουζίνα από το 2008, είχε ζητήσει ειδική άδεια αφού οι εγκαταστάσεις του χωρίστηκαν στα δυο το 2019.

Όμως, τον Ιανουάριο του 2022, ο δήμος εξέδωσε διαταγή παύσης κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς ο χωρισμός του κτιρίου απαιτούσε την υποβολή αίτησης ώστε να εκδοθεί μια εντελώς διαφορετική άδεια. Το Teatre κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης, η οποία απορρίφθηκε, και η εντολή να κλείσει εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

"Θα κάνουμε όσους μπορεί να ήταν υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αντόνιο Ναβάρο, δημοτικός σύμβουλος αστικού σχεδιασμού.

Ο Ναβάρο, που είπε πως οι δημοτικές αρχές δεν γνώριζαν πως τα νυχτερινά κέντρα παρέμεναν ανοικτά παρά την εντολή κλεισίματος, είπε πως δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί αν τοπικοί επιθεωρητές είχαν επισκεφθεί πρόσφατα τους χώρους προκειμένου να εφαρμόσουν τη εντολή.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στο κλαμπ La Fonda, η οροφή του οποίου κατέρρευσε λόγω της έντασης της φωτιάς, δήλωσε ο Ντιέγκο Σεράλ, εκπρόσωπος της ισπανικής εθνικής αστυνομίας.

