Ισπανία: Ένταση στο κοινοβούλιο για τη χρήση καταλανικής, βασκικής και γαλικιακής γλώσσας (vid)

Η χρήση για πρώτη φορά στο ισπανικό κοινοβούλιο της καταλανικής, της βασκικής και της γαλικιακής γλώσσας μαζί με τα καστιλιάνικα ισπανικά προκάλεσε ένταση και η άκρα δεξιά κατήγγειλε νέα υποχώρηση της κυβέρνησης Σάντσεθ προς τους καταλανούς αυτονομιστές.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Vox αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την διάρκεια μίας παρέμβασης στα γαλικιακά και παρέδωσαν τα ακουστικά από τα οποία ακουγόταν η ταυτόχρονη μετάφραση στα καστιλιάνικα.

«Δεν θέλουμε να είμαστε συνεργοί στην ρήξη αυτή της συνύπαρξής μας», δήλωσε στους διαδρόμους του κοινοβουλίου η Μαρία Χοσέ Μιγιάν, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Vox, το οποίο έχει κατηγορηματικές θέσεις κατά της αυτονομίας και διαφωνεί με την πολύ αποκεντρωμένη δομή της Ισπανίας.

«Δεν θα χρησιμοποιήσουμε διερμηνείς για να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους από την Σαλαμάνκα, την Βαρκελώνη ή το Βίγκο», δήλωσε στο Twitter (Χ).

Το μεγαλύτερο κόμμα της ισπανικής δεξιάς το Λαϊκό Κόμμα (PP) απαίτησε από την πλευρά του από την έναρξης της συνεδρίασης οι γλώσσες αυτές να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν από την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού της Βουλής που θα γίνει την Πέμπτη.

Η χρήση στην ολομέλεια του ισπανικού κοινοβουλίου της καταλανικής, της βασκικής και της γαλικιακής γλώσσας αποτελούσε πάγια διεκδίκηση των εθνικιστικών κομμάτων αυτών των περιοχών.

Αλλά δεν ικανοποιήθηκε παρά στα μέσα του Αυγούστου, όταν το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα του Κάρλες Πουτσντεμόν το έθεσε ως όρο με αντάλλαγμα την υποστήριξή του για την εκλογή της υποψήφιας του Πέδρο Σάντσεθ για την προεδρία του σώματος.

