Ισπανία: Δύο νεκροί Σκωτσέζοι από πυροβολισμούς σε μπαρ

Δύο Σκωτσέζοι άνδρες έχουν σκοτωθεί σε πυροβολισμούς σε μπαρ στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με Ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με το BBC, ένας ένοπλος πυροβόλησε πολλές φορές στο Monaghans Bar στη Φουενχιρόλα της Ανδαλουσίας το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Χαβιέρ Σάλας από την κεντρική κυβέρνηση της επαρχίας Μάλαγα επιβεβαίωσε στο BBC News ότι και οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι είναι Σκωτσέζοι.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αξιωματικοί από την ειδική και βίαιη εγκληματική μονάδα της περιοχής ηγούνται της έρευνας.

Ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε επίσης στους πυροβολισμούς που συνέβησαν στην παραλιακή λεωφόρο Rey de España στην πόλη, αναφέρει η εφημερίδα La Opinión de Málaga.

Η τοπική εφημερίδα Diario Sur ανέφερε ότι η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 23:00, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε και ένας άνδρας με μάσκα άνοιξε πυρ.

Αναφέρουν ότι και οι δύο άνδρες πέθαναν στο σημείο, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το όχημα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει ζητηθεί προξενική βοήθεια, αλλά το προσωπικό του είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια σε Βρετανούς πολίτες αν χρειαστεί.

Το Monaghans βρίσκεται στην παραλία και είναι δημοφιλές μπαρ σε τουρίστες και ξένους κατοίκους.

Το βράδυ της επίθεσης, το μπαρ μετέδιδε τον τελικό του UEFA Champions League.

