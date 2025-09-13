Ισπανία: Δεκατέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης (pics&vid)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas . @SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. 17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro. @policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3

#Internacional | 🤯🇪🇸Una fuerte explosión se registró este sábado en el bar Mis Tesoros, en Madrid (España), y ha dejado un total de 14 personas heridas, una de ellas en estado de gravedad.



La deflagración afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local



📹: RRSS pic.twitter.com/eci3Hguxd5