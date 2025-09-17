Ισπανία: 19 συλλήψεις για φόνους σε πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες στα Κανάρια νησιά

Στις συλλήψεις 19 προσώπων που κατηγορούνται για φόνους και βασανιστήρια τα οποία διέπραξαν σε πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες από τη Σενεγάλη στα Κανάρια νησιά, προχώρησε η αστυνομία της Ισπανίας. Τουλάχιστον 50 από όσους είχαν φονευθεί, κηρύχθηκαν αγνοούμενοι με την άφιξη του πλοίου.

Ειδικότερα, στις 24 Αυγούστου ένα πλοιάριο διασώθηκε στα ανοικτά της Γκραν Κανάρια στον Ατλαντικό ωκεανό με 248 επιβαίνοντες, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία. Οι αρχές της Ισπανίας εκτίμησαν ότι όταν αναχώρησε το πλοιάριο μετέφερε 300 μετανάστες, πολλοί από τους οποίους ρίχτηκαν στη θάλασσα στη διάρκεια των 11 ημερών του ταξιδιού.

Οι επιζώντες κατήγγειλαν στους Ισπανούς ερευνητές ότι πολλοί από τους συλληφθέντες, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη καπετάνιου στο πλοιάριο, «επιτέθηκαν σε δεκάδες ανθρώπους, τους χτυπούσαν και τους κακομεταχειρίζονταν με διάφορους τρόπους», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Σε κάποιες περιπτώσεις έριχναν ζωντανούς τους μετανάστες στη θάλασσα και αρνούνταν να σώσουν όσους έπεφταν κατά λάθος στο νερό», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κάποιοι από τους φόνους έγιναν λόγω δεισιδαιμονιών, αφού τα θύματα κατηγορήθηκαν για «μαγεία» ή ότι ευθύνονταν για βλάβες στον κινητήρα του σκάφους, για τις ελλείψεις τροφίμων ή τις καταιγίδες που ξέσπασαν. Άλλοι φονεύθηκαν αφού διαμαρτυρήθηκαν για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο πλοιάριο.

Οι 19 ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση και κατηγορούνται για παράτυπη μετανάστευση, ανθρωποκτονίες, επιθέσεις και βασανιστήρια.

Οι αρχές της Ισπανίας εκτιμούν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να διασχίσουν τον Ατλαντικό ωκεανό και να φτάσουν στα Κανάρια νησιά, που βρίσκονται στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής.

Στο αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών καταγράφηκαν το 2024 σχεδόν 47.000 αφίξεις παράτυπων μεταναστών, καθώς η ενίσχυση των ελέγχων στη Μεσόγειο ωθεί ολοένα και περισσότερους μετανάστες να δοκιμάσουν αυτή την οδό.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής φέτος από την 1η Ιανουαρίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου παρατηρείται μείωση των αφίξεων κατά 53% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.