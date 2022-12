Ισπανία: 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από πτώση λεωφορείου σε ποτάμι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται όταν επιβατικό λεωφορείο ξέφυγε από μια γέφυρα και έπεσε σε ποτάμι στη βορειοδυτική Ισπανία, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δύο επιζώντες - ο οδηγός του οχήματος και ένας επιβάτης - έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τον ποταμό Lerez, όπου το ισχυρό ρεύμα και η υψηλή ροή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σάρωναν την περιοχή της Γαλικίας παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν οι αρχές.

Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, πρόσθεσαν.

Το πούλμαν της εταιρείας Monbus ταξίδευε μεταξύ των πόλεων Λούγκο και Βίγκο και είχε σταματήσει σε σωφρονιστικό κέντρο κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Γλίστρησε από το δρόμο στη γέφυρα για λόγους που παραμένουν ασαφείς και βυθίστηκε στο νερό περίπου στις 21:30 τοπική ώρα το Σάββατο.

