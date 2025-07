Ισόβια κάθειρξη για δύο εφήβους στη Βρετανία - Δολοφόνησαν έναν 14χρονο σε λεωφορείο

Δύο έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών, που συνδέονταν με συμμορίες, καταδικάστηκαν σήμερα σε ισόβια κάθειρξη επειδή σκότωσαν έναν 14χρονο, χτυπώντας τον με ματσέτες, μέσα σε ένα λεωφορείο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Αυτή η αιματηρή επίθεση, μέρα-μεσημέρι, καθώς και η κατάθεση της μητέρας του θύματος για τις σχέσεις του γιου της με συμμορίες του δρόμου, ανακίνησε τον δημόσιο διάλογο για τη μάστιγα των βίαιων εγκλημάτων με μαχαίρια στη Βρετανία και την «αίγλη» που απολαμβάνουν οι συμμορίες για ορισμένους νέους.

Ο Κέλιαν Μποκάσα, 14 ετών, σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στη συνοικία Γούλγουιτς του νότιου Λονδίνου.

"They didn't just take a life, they shattered an entire world" The family of Kelyan Bokassa give a statement outside the Old Bailey following the sentencing of two boys

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι για τη δολοφονία. Σήμερα, ένας δικαστής τους καταδίκασε σε ισόβια, από τα οποία θα εκτίσουν τουλάχιστον 15 χρόνια και 10 μήνες.

«Σε αυτήν την υπόθεση, είναι σαφές ότι πρόθεσή σας ήταν να σκοτώσετε» είπε ο δικαστής Μαρκ Λάκραφτ, εκφράζοντας τη λύπτη του για «άλλη μια παράλογη απώλεια μιας ζωής». Υπενθύμισε ότι οι δύο έφηβοι είχαν υιοθετήσει την «κουλτούρα των συμμοριών» και είχαν ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών σε δημόσιο χώρο.

Ο ένας από τους δύο είχε αναγνωριστεί πάντως από τις αρχές ως «θύμα σύγχρονης δουλείας» και «εκμετάλλευσης». Ο δεύτερος «μεγάλωσε και τον εκμεταλλεύονταν οι συμμορίες από την ηλικία των 12 ετών», περιέγραψε.

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα του Κέλιαν, Μαρί Μποκάσα, αναρωτήθηκε «τι μπορεί να συνέβη σε αυτά τα αγόρια για να διαπράξουν μια τέτοια φρικτή, βίαιη ενέργεια».

The mother of a 14-year-old boy who was stabbed to death on a bus in south-east London has said she is not surprised her son was killed.



Kelyan Bokassa was groomed by gangs from the age of six years old, his mother Mary Bokassa said.