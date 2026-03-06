Ισλανδία: Δημοψήφισμα τον Αύγουστο για το εάν θα επανεκκινήσουν οι ενταξιακές συζητήσεις με την ΕΕ

Η Ισλανδία θα πρέπει να διεξαγάγει δημοψήφισμα στις 29 Αυγούστου σχετικά με την επανέναρξη των συνομιλιών για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση της χώρας, επιταχύνοντας την υπόσχεσή της να διεξαγάγει το δημοψήφισμα το αργότερο έως το 2027.

Το 2013, το Ρέικιαβικ εγκατέλειψε τις συνομιλίες για την ένταξη στην ΕΕ μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, που βρίσκεται μεταξύ της Ισλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έκαναν επίσης το ζήτημα της ένταξης στην ΕΕ πιο επείγον για τη χώρα του Βορείου Ατλαντικού, όπου ζουν σχεδόν 400.000 άνθρωποι.

Η υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Γκουναρσντότιρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση ήταν ομόφωνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RUV.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ θα υποβληθεί σε δεύτερο δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη στην Ένωση.