Ισλαμικό Κράτος: Απειλεί με επίθεση σε αγώνα Champions League

Το Ισλαμικό Κράτος απείλησε με επίθεση τα τέσσερα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Al Azaim, ένα μέσο ενημέρωσης που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων του Ισλαμικού Κράτους (Daesh, ISIS), δημοσίευσε την εικόνα μιας αφίσας που απειλούσε το «Παρκ ντε Πρενς», το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το «Wanda Metropolitana» και το «Emirates» με το μήνυμα «Σκοτώστε τους όλους».

🚨 ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the Champions League quarter-finals this week, including the Metropolitano.



[@OndaCero_es via @theMadridZone] pic.twitter.com/U6UkLTr6jj