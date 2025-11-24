Σε μια περιοχή βόρεια του Νουσέιρατ, στο κέντρο της Γάζας, ανακτήθηκε σορός ομήρου τον οποίο κρατούσε τη Δευτέρα η τρομοκρατική οργάνωση Τζιχάντ.

Η ανακοίνωση ότι «βρέθηκε» η σορός ενός ομήρου κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα την ίδια μέρα, επιβεβαίωσε μια αναφορά του Al Jazeera λίγες ώρες νωρίτερα, αλλά δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση από την Ισλαμική Τζιχάντ ή τη Χαμάς σχετικά με την προγραμματισμένη μεταφορά της σορού στο Ισραήλ.

Οι σοροί τριών δολοφονημένων ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας — δύο Ισραηλινοί και ένας Ταϊλανδός: ο Dror Or, ο Master Sgt. Ran Gvili και ο Ταϊλανδός Sudthisak Rinthalak.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αραβόφωνα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τόσο η Χαμάς όσο και η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ διεξήγαγαν έρευνες για τις τελευταίες τρεις σορούς των δολοφονημένων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πλάνα έδειχναν οπλισμένους της Ισλαμικής Τζιχάντ να στέκονται δίπλα σε εκσκαφείς με αιγυπτιακές σημαίες κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στη Νουσεϊράτ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι έρευνες ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν τις σορούς σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, ισχυρίζονται ότι έχουν δυσκολίες στον εντοπισμό των υπόλοιπων σορών παρά τις επανειλημμένες έρευνες, ισχυρισμούς που αμφισβητεί το Ισραήλ.

Εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς

Η πρώτη φάση του 20-σημείου σχεδίου εκεχειρίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε τη βάση της εκεχειρίας και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 9 Οκτωβρίου.

Στην επόμενη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί περαιτέρω από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, παράλληλα με τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής για τη διακυβέρνηση της Γάζας, την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας που θα αναλάβει τα καθήκοντα του ισραηλινού στρατού, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συμφωνήσει στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Το Ισραήλ επιμένει ότι η Λωρίδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί προτού προχωρήσει το σχέδιο του Τραμπ.