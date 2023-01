Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται κατοίκους και πηγές.

Εκπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών που διοικούνται από τους Ταλιμπάν δεν επιβεβαίωσαν τις αναφορές.

#Break an explosion is reported at the entrance of Foreign Affairs Ministry in #Kabul. There is no comment from the Taliban yet. #Photo from social media pic.twitter.com/qr8tOiLeMm