Νέες επιθέσεις με drone καμικάζι στο κέντρο του Κιέβου

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται από το πρωί στο Κίεβο, μια εβδομάδα μετά από τους εκτεταμένους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε καταφύγια, καθώς συνεχίζονται τα χτυπήματα.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι.

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf

Οι εκρήξεις ξεκίνησαν από τις 06:35 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Λίγο νωρίτερα, είχαν ακουστεί οι σειρήνες της αεράμυνας, ενώ ο Guardian κάνει λόγο για συνολικά εννέα χτυπήματα.

Ο δήμαρχος, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε τα χτυπήματα σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

⚡️ One more explosion reported in Kyiv.



Kyiv Mayor Vitalii Klitschko confirmed one more explosion in the city’s Shevchenkivskyi district.



According to Andriy Yermak, the head of the President’s Office, Kyiv was attacked with kamikaze drones.