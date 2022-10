Υλικοτεχνικές «προκλήσεις» μετά την έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς - Ουρές τα φορτηγά

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση ότι η Ρωσία «πιθανότατα» αντιμετωπίζει οξείες υλικοτεχνικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού της γέφυρας Κερτς στην Κριμαία στις 8 Οκτωβρίου.

«Μεγάλη ουρά από φορτηγά δημιουργείται κοντά στη διάβαση», αναφέρει το υπουργείο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022



