Iron Sting: Το το νέο όπλο «ακριβείας» του Ισραήλ (vid)

Βίντεο των ισραηλινών δυνάμεων δείχνει να «εγκαινιάζεται» στο μέτωπο της Γάζας το σύστημα «Iron Sting» (Σιδηρούν Κεντρί) με εκτόξευση όλμου ακριβείας κατά της Χαμάς.

Το Iron Sting, περιγράφεται ως «βόμβα ακριβείας», σύμφωνα με το βίντεο, που δείχνει τον όλμο των 120 χιλιοστών να καταστρέφει στόχο.

The precision "Iron Sting" mortar entered operational use for the first time as the @IDF used the innovative weapon to target #Hamas 's rocket launchers in the #Gaza Strip, the IDF Spokesperson's Unit revealed Sunday. 📹IDF Spokesperson's Unit 🔗 https://t.co/oPaSNpt3Du pic.twitter.com/B5PNQk2UZr

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε το οπλικό σύστημα σε συνεργασία με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί «πυρομαχικά καθοδηγούμενα με λέιζερ και σύστημα πλοήγησης GPS», ενώ «μειώνει την πιθανότητα παράπλευρων ζημιών και πληγμάτων κατά αμάχων», αναφέρεται.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το Iron Sting εκπληρώνει τις ανάγκες του ισραηλινού στρατούγια επιχειρήσεις σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, σύμφωνα με δήλωση του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκάντζ.

Watch how precise are the Laser and GPS guided Iron Sting Mortar Munitions of #Israel Defence Force. They can accurately hit position of #Hamas terrorists in #Gaza strip. Various drones are used by the #IsraeliAirForce to laser mark the targets for these mortar shells. 👇 pic.twitter.com/0epwlEI4AN