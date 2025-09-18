Iron Beam: Έτοιμο για χρήση από τις IDF το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα λέιζερ

Ένα low cost σύστημα και υψηλής ισχύος, με λέιζερ που στοχεύει στην καταστροφή εισερχόμενων πυραύλων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές και θα είναι έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση από τον στρατό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ την Τετάρτη.

Ο λόγος για το «Iron Beam», που αναπτύχθηκε από την Rafael Advance Defense Systems και θα συμπληρώσει τα αντιπυραυλικά συστήματα Iron Dome, David's Sling και Arrow του Ισραήλ, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναχαίτιση χιλιάδων πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα, από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο και από τους Χούθι στην Υεμένη.

Η Elbit Systems η οποία παρήγαγε το λέιζερ, ήταν επίσης συνεργάτης στο πρότζεκτ.

Τα τρέχοντα συστήματα αναχαίτισης πυραύλων κοστίζουν τουλάχιστον 50.000 δολάρια το καθένα, ενώ το κόστος είναι αμελητέο για τα λέιζερ, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε μικρότερους πυραύλους και drones.

«Τώρα που η απόδοση του Iron Beam έχει αποδειχθεί, αναμένουμε ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες αεράμυνας μέσω της ανάπτυξης αυτών των συστημάτων όπλων λέιζερ μεγάλης εμβέλειας», δήλωσε το υπουργείο.

Έπειτα από χρόνια ανάπτυξης, το υπουργείο δήλωσε ότι δοκίμασε το «Iron Beam» για αρκετές εβδομάδες στο νότιο Ισραήλ και απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε μια «πλήρη επιχειρησιακή διαμόρφωση αναχαιτίζοντας πυραύλους, όλμους, αεροσκάφη και UAV σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων».

Τα πρώτα συστήματα πρόκειται να ενσωματωθούν στην αεράμυνα του στρατού μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε.

Συστήματα λέιζερ μικρότερης εμβέλειας και λιγότερο ισχυρά χρησιμοποιούνται ήδη.

Το Iron Beam είναι ένα επίγειο, υψηλής ισχύος σύστημα αεράμυνας λέιζερ σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, όλμων και UAV.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που ένα σύστημα αναχαίτισης λέιζερ υψηλής ισχύος έχει φτάσει σε πλήρη επιχειρησιακή ωριμότητα», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπάραμ.

Ο πρόεδρος της Rafael, Γιουβάλ Στέινιτς, δήλωσε ότι το Iron Beam, το οποίο είναι κατασκευασμένο με την τεχνολογία προσαρμοστικής οπτικής της εταιρείας, «θα είναι αναμφίβολα ένα σύστημα που θα αλλάξει τα δεδομένα με πρωτοφανή αντίκτυπο στον σύγχρονο πόλεμο».

Από την πλευρά της, η Elbit δούλευε στην ανάπτυξη λέιζερ υψηλής ισχύος για άλλες στρατιωτικές εφαρμογές, «πρώτα και κύρια για ένα αερομεταφερόμενο λέιζερ που έχει τη δυνατότητα για μια στρατηγική αλλαγή στις δυνατότητες αεράμυνας», δήλωσε ο CEO Μπεζαλέλ Μάχλις.