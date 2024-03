Ιρλανδία: O Σάιμον Χάρις επιβεβαιώθηκε ως νέος ηγέτης του πολιτικού κόμματος Fine Gael

Ο Σάιμον Χάρις επιβεβαιώθηκε ως νέος ηγέτης του ιρλανδικού πολιτικού κόμματος Fine Gael, ανοίγοντάς του το δρόμο για να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με το BBC, κ. Χάρις, υπουργός της ιρλανδικής κυβέρνησης, ήταν ο μόνος υποψήφιος που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος.

Αντικαθιστά τον Λέο Βαράντκαρ, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος και τον Ταοϊστά.

Ο Χάρις πρόκειται να περιγράψει τις βασικές του προτεραιότητες σε ομιλία του αργότερα την Κυριακή.

Αναμένεται να πει ότι το κόμμα του πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου σε μια πολιτική ατζέντα επιχειρηματικότητας, ισότητας ευκαιριών, ακεραιότητας και ασφάλειας.

Ο κ. Χάρις δεν αναμένεται να λάβει οριστικές αποφάσεις για το υπουργικό του συμβούλιο έως ότου επιστρέψει το Dáil (ιρλανδικό κοινοβούλιο) στις 9 Απριλίου.

Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία του Fine Gael έκλεισαν στις 13:00 τοπικής ώρας την Κυριακή.



Η ανάρτηση του κόμματος στο x:







Join us for the announcement of the new leader of Fine Gael. https://t.co/FqRDBni8hB