Ιρανός ΥΠΕΞ: Υπάρχει καλή πιθανότητα για διπλωματική λύση με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη της Ελβετίας την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει «καλή πιθανότητα» για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Αρακί έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα «Face the Nation» του CBS News, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στρατιωτικά στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της CIA Τζον Κυριακού, φέρεται να σχεδιάζει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, επικαλούμενος πηγή από τον Λευκό Οίκο, στο αμερικανικό προεδρικό επιτελείο «έχει ήδη ληφθεί απόφαση» για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

O Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η πηγή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, καθώς όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Μαζική κινητοποίηση της αεροπορίας των ΗΠΑ προς την Μέση Ανατολή

Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η μετακίνηση αμερικανικών μαχητικών προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τη συμμόρφωσή της στους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την πορεία τους προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και ειδικών επιχειρήσεων έχει εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στην Ελλάδα.