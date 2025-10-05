Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την ανατιμολόγηση του νομίσματος

Το Ιράν έλαβε την έγκριση του κοινοβουλίου για μια νομισματική αναδιάρθρωση, η οποία προβλέπει την αφαίρεση τεσσάρων μηδενικών από το εθνικό του νόμισμα μέσα στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να απλοποιηθούν οι συναλλαγές μετά από χρόνια υψηλού πληθωρισμού.

Ο πολυετής πληθωρισμός άνω του 35% έχει οδηγήσει το εθνικό νόμισμα του Ιράν σε κατάρρευση, φτάνοντας τις 1.150.000 ριάλ ανά δολάριο στην ελεύθερη αγορά, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης νομισμάτων bonbast.com, καθιστώντας δύσκολη την κατανόηση των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων από τους πολίτες.

Η έγκριση του σχεδίου νόμου μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, αφού το κοινοβούλιο αντιμετώπισε τις ενστάσεις του Συμβουλίου των Φρουρών, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη εδώ και χρόνια.

«Το νόμισμα παραμένει το ριάλ και οι αλλαγές δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του κοινοβουλίου, Σαμσολντίν Χοσεΐν.

«Η Κεντρική Τράπεζα έχει περιθώριο έως δύο χρόνια για να προετοιμάσει το έδαφος για αυτή την αλλαγή. Μετά από αυτό, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος τριών ετών, κατά την οποία θα κυκλοφορούν παράλληλα και τα δύο νομισματικά συστήματα».

Η αλλαγή θα διευκολύνει τη χρήση του ριάλ στις συναλλαγές και στους υπολογισμούς, πρόσθεσε ο Χοσεΐν, σημειώνοντας ότι ο υψηλός πληθωρισμός έχει υποβαθμίσει σοβαρά τη χρηστικότητα των τραπεζογραμματίων.

Ωστόσο, το μέτρο παραμένει αμφιλεγόμενο.

«Η αξιοπρέπεια ενός εθνικού νομίσματος δεν αποκαθίσταται αφαιρώντας τέσσερα μηδενικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση της πραγματικής αξίας του νομίσματος», δήλωσε ο Ιρανός βουλευτής Χοσεΐν Σαμσαμί, σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Πολλές χώρες έχουν προσπαθήσει να αφαιρέσουν μηδενικά από το νόμισμά τους ως απάντηση στον υπερπληθωρισμό. Η Βενεζουέλα, για παράδειγμα, έχει πραγματοποιήσει πολλές τέτοιες νομισματικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά συνεχίζει να πλήττεται από υψηλό πληθωρισμό.