Anadolu - Reuters: Το Ιράν κατάσχεσε δύο σκάφη στον Κόλπο που μεταφέρουν λαθραία καύσιμα

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι κατέσχεσε δύο πλοία που «έπρατταν λαθρεμπόριο καυσίμων» κοντά στο νησί Φαρσί, στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπουσέρ στον Περσικό Κόλπο., σύμφωνα με το Anadolu και το Reuters.

Σε ανακοίνωσή της, η πτέρυγα δημοσίων σχέσεων του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι οι δυνάμεις του «αναχαίτισαν και κατέσχεσαν» τα δύο σκάφη σε ύδατα κοντά στο νησί Φαρσί, ένα μικρό, άγονο νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα «λαθραίων καυσίμων» ανακαλύφθηκαν στα πλοία και 15 αλλοδαπά μέλη πληρώματος παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές για να υποβληθούν σε νομικές διαδικασίες.

Το IRGC ισχυρίστηκε ότι τα πλοία λειτουργούσαν ως «μέρος ενός οργανωμένου δικτύου που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο καυσίμων» τους τελευταίους μήνες και ταυτοποιήθηκαν και κατασχέθηκαν μετά από «επιχειρήσεις επιτήρησης, παρακολούθησης και πληροφοριών» που πραγματοποίησε το προσωπικό του.

Η δήλωση δεν διευκρίνισε τη χώρα προέλευσης ή προορισμού των σκαφών, ούτε τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η κατάσχεση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Μετά από μεσολάβηση αρκετών χωρών της περιοχής, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν έμμεσες συνομιλίες για τα πυρηνικά στο Μουσκάτ του Ομάν την Παρασκευή.

Το περιστατικό της Πέμπτης συνέβη λιγότερο από δύο μήνες αφότου το IRGC κατέλαβε άλλο πλοίο στον Περσικό Κόλπο, το οποίο μετέφερε τέσσερα εκατομμύρια λίτρα από αυτό που περιέγραψε ως «λαθραία καύσιμα».