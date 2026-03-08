Ιρανικά ΜΜΕ: Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Iran’s Assembly of Experts member Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri has hinted that a decision may have been reached on who should succeed the late Ayatollah Ali Khamenei as the country’s next supreme leader.



🔴 LIVE updates: https://t.co/VNYhBEhb2L pic.twitter.com/hCDnp18oTq — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Iran’s likely next Supreme Leader Mojtaba Khamenei injured in Israeli airstrike.



The son of Ayatollah Khamenei was reportedly wounded in an Israeli airstrike which killed his wife.



Motjaba Khamenei is known for his staunch support for his father’s authoritarian policies and… pic.twitter.com/xweQRkj8iv — Oli London (@OliLondonTV) March 8, 2026

