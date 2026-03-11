Ιρανές αθλήτριες: Ανακάλεσε την αίτηση ασύλου στην Αυστραλία μία εκ των επτά γυναικών

Μία από τις επτά Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία άλλαξε γνώμη, αναγκάζοντας τους Αυστραλούς αξιωματούχους να μετακινήσουν βιαστικά τις άλλες έξι γυναίκες, αφού οι ιρανικές αρχές ανακάλυψαν την τοποθεσία τους.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη ότι μία από τις γυναίκες, έχοντας συμβουλευτεί μερικές από τις συμπαίκτριες της που είχαν ήδη φύγει από τη χώρα, είπε ότι ήθελε να φύγει.

«Δυστυχώς, παίρνοντας αυτή την απόφαση, οι συμπαίκτριες και ο προπονητής της την συμβούλευσαν να επικοινωνήσει με την ιρανική πρεσβεία και να την παραλάβουν», είπε η Μπερκ.

«Ως αποτέλεσμα αυτού, η ιρανική πρεσβεία γνώριζε πλέον την τοποθεσία όπου βρίσκονταν όλοι. Έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν οι άνθρωποι».

Οι υπόλοιπες έξι βρίσκονται τώρα σε ασφαλή τοποθεσία υπό την προστασία της αυστραλιανής αστυνομίας.

Οι συμπαίκτριές τους έφυγαν από το Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης και εθεάθησαν τελευταία φορά να φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία.

Η Μπερκ δεν κατονόμασε τη γυναίκα που άλλαξε γνώμη, αλλά είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι οι δύο επιπλέον γυναίκες που ζήτησαν άσυλο ήταν μια παίκτρια και ένα μέλος υποστήριξης της ομάδας. Φωτογραφίες των επτά γυναικών δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του υπουργού νωρίτερα την Τετάρτη.

Εκφράζονται πάντως φόβοι για τις γυναίκες κατά την επιστροφή τους στο Ιράν, αφού χαρακτηρίστηκαν προδότριες από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα την περασμένη εβδομάδα.

Χθες το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ενθάρρυνε τις γυναίκες να «γυρίσουν σπίτι», με έναν εκπρόσωπο να λέει «μην ανησυχείτε - το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες».