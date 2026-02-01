Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις» οι ευρωπαϊκοί στρατοί

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει "τρομοκρατική οργάνωση" τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Προσπαθώντας να χτυπήσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης... οι Ευρωπαίοι στην πραγματικότητα έκαναν αυτογκόλ και για άλλη μια φορά πήραν μια απόφαση ενάντια στα συμφέροντα του λαού τους, υπακούοντας τυφλά στους Αμερικανούς», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ στους συναδέλφους του βουλευτές, οι οποίοι φορούσαν όλοι στολές των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη υποστήριξης προς την ελίτ δύναμη.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα κατά του χαρακτηρισμού των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές ομάδες».

Ο Καλιμπάφ πρόσθεσε ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή εθνικής ασφάλειας θα συζητήσει την απέλαση των στρατιωτικών ακόλουθων των χωρών της ΕΕ και θα παρακολουθήσει το θέμα σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.