Το Ιράν θέλει να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις «με μεγαλύτερη ισχύ»

Το Ιράν στοχεύει να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις «με μεγαλύτερη ισχύ», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η Τεχερνάνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν η Τεχεράνη προσπαθήσει να επαναλειτουργήσει τις εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Ο Πεζέσκιαν έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας της χώρας, όπου συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας του Ιράν.

«Η καταστροφή κτιρίων και εργοστασίων δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, θα τα ξαναχτίσουμε και με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς.

«Όλα αυτά έχουν ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων του λαού, την καταπολέμηση των ασθενειών, την υγεία του λαού», δήλωσε ο Πεζέσκιαν αναφερόμενος στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.