Ιράν: Στις φλόγες το σπίτι του Χομεϊνί

Βίντεο που δείχνουν το σπίτι του αείμνηστου ιδρυτή της ισλαμικής δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί στο Ιράν να φλέγεται, κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι πυρπολήθηκε από διαδηλωτές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ωστόσο, διέψευσε ότι η οικία του Χομεϊνί πυρπολήθηκε και μετέδωσε ότι μικρός αριθμός ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι.

Τα βίντεο δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ζητωκραυγάζουν, την ώρα που ανάβει η φωτιά.

Remarkable: Protestors in Iran torched the ancestral home (now a museum) of Ayatollah Khomeini, the father of the 1979 revolution, in the town of Khomein. pic.twitter.com/ikWMVVfzfM