Ιράν: Παρουσίασε τον νέο βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς "Etemad"

Το Ιράν αποκάλυψε έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βεληνεκούς 1.700 χιλιομέτρων, στη διάρκεια τελετής στην Τεχεράνη στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες του πυραύλου “Etemad” (εμπιστοσύνη, στα περσικά), «με μέγιστο βεληνεκές τα 1.700 χιλιόμετρα», ο οποίος παρουσιάστηκε ως «ο πιο πρόσφατος βαλλιστικός πύραυλος» που κατασκευάστηκε από το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυτικές χώρες ανησυχούν για τις προόδους που καταγράφει το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή, με τους νέους του πυραύλους να έχουν βεληνεκές το οποίο αρκεί για να πλήξει το Ισραήλ, τον ορκισμένο του εχθρό.

«Η ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων και των διαστημικών τεχνολογιών έχει στόχο να εγγυηθεί ότι καμία χώρα δεν θα τολμήσει να επιτεθεί εναντίον του ιρανικού εδάφους», διαβεβαίωσε ο Πεζεσκιάν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας Αεροδιαστημικής και λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς στο Ιράν της 46ης επετείου της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 10 Φεβρουαρίου 1979.

Μετά την ορκωμοσία, στις 20 Ιανουαρίου, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021) είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» έναντι του Ιράν, η Τεχεράνη έχει αυξήσει τις κινήσεις της που έχουν στόχο να επιδείξουν την ισχύ της: έχει πραγματοποιήσει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, ενώ έχει παρουσιάσει νέο στρατιωτικό εξοπλισμό και υπόγειες βάσεις.

Χθες Σάββατο το Ιράν παρουσίασε έναν πύραυλο κρουζ με την ονομασία Ghadr-380, ο οποίος έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντίμετρων.

Την ίδια ημέρα αποκαλύφθηκε μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, κάπου στο νότιο Ιράν, ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η ύπαρξη μίας ακόμη παρόμοιας εγκατάστασης.

Όμως παράλληλα η Τεχεράνη αυξάνει και τα μηνύματά της προς τις δυτικές χώρες, και κυρίως τις ΗΠΑ, ότι επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αιτία έντασης εδώ και δεκαετίες.