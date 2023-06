Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στην πόλη Μασχάντ (vid)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Κυριακή σε μια αποθήκη οικιακών ειδών στην πόλη Μασχάντ του βορειοανατολικού Ιράν, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές περιοχές της πόλης, ανέφερε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

A warehouse in the suburbs of Mashhad in northeastern Iran has caught fire, Iran's official news agency IRNA reported, adding that the smoke has engulfed the entire city.

