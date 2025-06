Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης (vid)

Ισχυρές εκρήξεις άκουσε τη Δευτέρα (23/06) δημοσιογράφος του AFP στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, ενώ η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για ισραηλινό πλήγμα κοντά σε κτίριό της, κατά την 11η ημέρα πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Την είδηση για το πλήγμα κοντά σε κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου μετέδωσε και το Nournews.

Σύννεφα πυκνού καπνού υψώνονται σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του AFP, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει ποια κτίρια έχουν πληγεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ILNA, μετά τα ισραηλινά πλήγματα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε σειρά πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη.

Tehran Power Distribution Company was hit in the latest strike Israeli strike.



North Tehran has lost powers. #IranIsraelConflict #Iran #IranVsIsrael pic.twitter.com/YwAnqKkM3i