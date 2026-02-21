Ιράν: Χαρακτήρισε «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η χώρα χαρακτήρισε τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Anadolu.

Το Υπουργείο ανέφερε στις δηλώσεις του ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαρακτήρισαν το IRGC «κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών και κανόνων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου», περιγράφοντάς το ως «ένα από τα επίσημα συστατικά των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Προηγουμένως, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θεωρεί το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «τρομοκρατικές ομάδες».

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι αποφάσισε επίσημα να προσθέσει το IRGC στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, εβδομάδες μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών.

«Το IRGC θα υπόκειται επίσης σε περιοριστικά μέτρα βάσει του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας», ανέφερε η δήλωση, όσον αφορά στο «πάγωμα των κεφαλαίων του και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων» στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην «απαγόρευση για τους φορείς της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους στην ομάδα».

Συνολικά 13 άτομα, 23 ομάδες και οντότητες υπόκεινται πλέον σε περιοριστικά μέτρα, βάσει του καταλόγου τρομοκρατών της ΕΕ, πρόσθεσε.