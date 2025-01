Ιράν: Γυναίκα χωρίς χιτζάμπ αφαίρεσε τουρμπάνι από κληρικό

Σε αντιπαράθεση με κληρικό βρέθηκε γυναίκα στο Ιράν, όπως καταγράφηκε σε σχετικό βίντεο. Το συμβάν έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Mehrabad της Τεχεράνης, όπου μία γυναίκα αφαίρεσε το τουρμπάνι από το κεφάλι του κληρικού και το τοποθέτησε στο δικό της κεφάλι σαν πέπλο, φωνάζοντας: «Τώρα έχεις τιμή;». Στη συνέχεια, φαίνεται να αναζητά τον σύζυγό της, φωνάζοντας το όνομά του και ρωτώντας: «Τι του έκανες;».

Δεν είναι σαφείς ούτε η ακριβής ημερομηνία ούτε τα αιτία της αρχικής αντιπαράθεσης. Μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), όπως το Mashregh News, ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το χιτζάμπ, αλλά απέδωσαν τη συμπεριφορά της γυναίκας σε «ψυχολογικά προβλήματα». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα συνελήφθη προσωρινά και αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από «συναίνεση των παραπονούμενων».

A video shared on social media shows an unveiled Iranian woman arguing with a cleric at Tehran’s Mehrabad Airport. The woman is seen taking the cleric’s turban and using it as a headscarf.

The exact date of the video and the reason for the altercation remain unclear. pic.twitter.com/yLclkCMd04