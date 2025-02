Ιράν: Γυναίκα έβγαλε τα ρούχα της και ανέβηκε σε περιπολικό (vid)

Ως πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στην ηγεσία του Ιράν σχετικά με τους αυστηρούς νόμους που αφορούν στην εμφάνιση των γυναικών στο δημόσιο χώρο, μία γυναίκα αφαίρεσε τα ρούχα που φορούσε και ανέβηκε σε περιπολικό. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη του Ιράν, η δε πράξη της καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο κατόπιν έφερε στη δημοσιότητα η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Μασίχ Αλιντζάντ.

Στο βίντεο, φαίνεται η γυναίκα να φωνάζει προς τους ένοπλους αστυνομικούς, πριν τελικά να ανέβει στο περιπολικό για να συνεχίσει τη διαμαρτυρία της. Ενώ, σύμφωνα με τον σύζυγό της, η γυναίκα λαμβάνει φροντίδα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχει συλληφθεί ή όχι.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!

This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.



The footage shows armed security forces trying to prevent bystanders and cars from gathering at the scene.… pic.twitter.com/8iySoklxKE