To Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανο-Ιρανό Αλιρεζά Ακμπαρί για κατασκοπεία παρά τις εκκλήσεις

Το Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Αλιρεζά Ακμπαρί, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan, αφού τον καταδίκασε σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Βρετανίας.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε χθες ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην εκτέλεση του Ακμπαρί, πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο στον τομέα άμυνας του Ιράν. Η Βρετανία τόνιζε ότι η καταδίκη του σε θάνατο είχε πολιτικά κίνητρα και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του.

Σε σημερινό του tweet αναφέρει: «Το Ιράν εκτέλεσε έναν Βρετανό υπήκοο. Αυτή η βάρβαρη πράξη αξίζει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο τρόπο. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Alireza Akbari».

Iran has executed a British national. This barbaric act deserves condemnation in the strongest possible terms. This will not stand unchallenged. My thoughts are with Alireza Akbari’s family.

Την ίδια στιγμή και ο Ρίσι Σούνακ έγραψε στο twitter: «Είμαι τρομοκρατημένος από την εκτέλεση του βρετανο-ιρανού πολίτη Alireza Akbari στο Ιράν.

Αυτή ήταν μια σκληρή και δειλή πράξη, που έγινε από ένα βάρβαρο καθεστώς χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού του. Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και την οικογένεια του Alireza.

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.



This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.