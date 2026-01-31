Ιράν: Διαδοχικές εκρήξεις με τουλάχιστον 5 νεκρούς και 14 τραυματίες στο Ιράν (vids)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 14.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς».

BREAKING:



A loud explosion has been reported in a building in the Azadegan district of Bandar Abbas in southern Iran, with residents saying the blast was strong enough to be heard across the city. pic.twitter.com/ZnaOXmgn4U — Visegrád 24 (@visegrad24) January 31, 2026

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

An explosion damaged a residential building in Iran’s southern port city of Bandar Abbas on Saturday afternoon, Iranian media reported, with videos showing heavy damage to several floors.

Guards-linked Tasnim denied reports that Alireza Tangsiri, the commander of the IRGC Navy,… pic.twitter.com/e0pFAAIe5j — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Explosion rocks Bandar Abbas in Iran with reports of fatalities



Iranian media claims gas leak while denying that IRGC commander was targeted



Conflicting narratives emerging from strategic Strait of Hormuz port city



Cause remains under investigation as details 🅱️egin to emerge pic.twitter.com/2lq7gNgH3P — Boi Agent One (@boiagentone) January 31, 2026

Το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός μεταξύ Ιράν και Ομάν, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.

Έκρηξη και στην Αχβάζ

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

A second blast hit a residential building in southern Iran, this time in the city of Ahvaz, on Saturday, killing four members of one family, local media reported. Officials said the explosion struck the Kianshahr neighborhood, with two others pulled alive from the rubble.… pic.twitter.com/0i7G6Va49s — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Εν αναμονή αμερικανικής επέμβασης

Οι αναφερόμενες εκρήξεις έρχονται εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, μετά την καταστολή από τις ιρανικές αρχές των μεγαλύτερων διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών της Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω των οικονομικών δυσκολιών και αποτέλεσαν μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τους κληρικούς ηγέτες της χώρας. Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Πολλές πηγές ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ εξετάζει επιλογές κατά του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκινώντας αναταραχές.