Το Ιράν ενημέρωσε τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times, επικαλούμενοι σχετική επιστολή.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν έχει σχεδόν αναστείλει τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Στην επιστολή που διακινήθηκε μεταξύ των μελών του ΙΜΟ την Τρίτη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει τους επιτιθέμενους και τους υποστηρικτές τους από το να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για την προώθηση εχθρικών επιχειρήσεων εναντίον της».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και «άλλοι συμμετέχοντες στην επιθετικότητα», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αθώα ή μη εχθρική διέλευση, σύμφωνα με την FT.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, με έδρα το Λονδίνο, είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση της ασφάλειας και προστασίας της διεθνούς ναυτιλίας, καθώς και για την πρόληψη της ρύπανσης, και αριθμεί 176 κράτη-μέλη.

