Ιράν: Διακοπή στο Ίντερνετ εν μέσω αιματηρής καταστολής

Μια μεγάλη διακοπή στην υπηρεσία του διαδικτύου στο Ιράν επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks, προκαλώντας φόβους ότι αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε το καθεστώς να προχωρήσει ανενόχλητο στην καταστολή των αντικυβερνητικών αναταραχών σε περιοχές με Κούρδους.

⚠️ Confirmed: Network traffic data show a major disruption to internet service in #Iran as mobile internet is cut off for many users; the incident comes amid a wave of new protests over the death of #MahsaAmini and reports of casualties 📵



