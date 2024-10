Ιράν: Απειλεί ότι θα χτυπήσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας εάν δεχθεί επίθεση

Το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί, δήλωσε την Παρασκευή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN, επικαλούμενο τον αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Φαντάβι.

«Εάν οι κατακτητές κάνουν ένα τέτοιο λάθος, θα στοχεύσουμε όλες τις πηγές ενέργειας, τις εγκαταστάσεις και όλα τα διυλιστήρια και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου», είπε ο Φανταβί, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Το Ισραήλ επιφυλάσσει «περισσότερες εκπλήξεις» για τη Χεζμπολάχ, διαμήνυσε νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ την Παρασκευή, ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

«Η Χεζμπολάχ δέχεται πολύ σοβαρά πλήγματα, το ένα μετά το άλλο. Εξαλείψαμε τον (αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν) Νασράλα και επιφυλάσσουμε περισσότερες εκπλήξεις, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποιες από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της 36ης Μεραρχίας στο βόρειο Ισραήλ. Τα στρατεύματα της μεραρχίας επιχειρούν στο νότιο Λίβανο.

Το τμήμα ρουκετών και πυραύλων (της Χεζμπολάχ) υπέστη ένα πολύ βαρύ πλήγμα. Ένα σημαντικό μέρος καταστράφηκε ως αποτέλεσμα μιας υψηλής ποιότητας και ακριβούς επιχείρησης. Τα αρχηγεία διοίκησης και ελέγχου, οι επικοινωνίες, ολόκληρη η ηγεσία της (επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν) και στην πραγματικότητα ολόκληρο το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο διοίκησης κάτω από τον Νασράλα εξαλείφθηκαν», συνέχισε.

«Ο Γκάλαντ σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «διεξάγει μια επιχείρηση σήμερα σε πολλούς οικισμούς (στον Λίβανο), και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί όπου χρειαστεί για να καταστρέψει όλη την υποδομή από την οποία η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις», ανέφερε.

Απειλές κατά του Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς το «κοινό εχθρό» για όλους τους μουσουλμάνους, εξαπέλυσε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε διάγγελμά του, διαμηνύοντας πως «δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε» και ότι «αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη» και ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ «δεν θα υποχωρήσουν» μπροστά στο Ισραήλ.

Πρόκειται για το πρώτο διάγγελμα, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια που απηύθυνε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, παρουσιάζοντας τις προθέσεις της Τεχεράνης, μετά το μνημόσυνο για τον νεκρό αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλαίσιο της προσευχής της Παρασκευής.

Ο ίδιος είχε ένα τουφέκι στο πλευρό του. «Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε στο Ισραήλ» τόνισε και απείλησε λέγοντας «Αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν έναν κοινό εχθρό» είπε μεταξύ άλλων ο Χαμενεΐ, ενώ επισήμανε ότι «κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμύνεται από τους επιτιθέμενους» και κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να προετοιμάσουν «την άμυνά τους ενάντια στον κοινό εχθρό».

«Τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να ζωστούν τη ζώνη της ανεξαρτησίας από το Αφγανιστάν στην Υεμένη, από το Ιράν στη Γάζα και τον Λίβανο… Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί σε επιτιθέμενους, το παλαιστινιακό έθνος έχει το δικαίωμα να σταθεί ενάντια στον εχθρό που του κατέστρεψε τη ζωή» ανέφερε για το Ισραήλ.

«Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη, το ίδιο και η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ» είπε ακόμη και συνέχισε λέγοντας ότι «Η έξοχη δράση των ένοπλων δυνάμεών μας, πριν από μερικές νύχτες (σ.σ πυραυλική επίθεση) ήταν απολύτως νόμιμη και θεμιτή».

Supreme Leader of the Islamic Revolution presence in the commemoration ceremony of the great fighter and the flag bearer of the resistance, martyr Sayyed Hassan Nasrallah pic.twitter.com/mFIgyOyDkc