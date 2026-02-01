Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ έτοιμες για περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν

Η «αρμάδα» του προέδρου Τραμπ έφτασε στη Μέση Ανατολή, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ προηγμένα αεροσκάφη F-35 έχουν μετακινηθεί πλησιέστερα στην περιοχή.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δηλώσει αν και πώς θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη. Ωστόσο, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν δεν είναι άμεσες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς το Πεντάγωνο μεταφέρει επιπλέον αεράμυνες για να προστατεύσει καλύτερα το Ισραήλ, τους Άραβες συμμάχους και τις αμερικανικές δυνάμεις σε περίπτωση αντίποινων από το Ιράν ή ενδεχόμενης παρατεταμένης σύγκρουσης.

Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο θα μπορούσε να εκτελέσει περιορισμένες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εάν ο πρόεδρος έδινε διαταγή σήμερα, λένε οι αξιωματούχοι. Ωστόσο, η «καθοριστική επίθεση» που έχει ζητήσει ο Τραμπ να προετοιμάσει ο στρατός πιθανότατα θα προκαλούσε ανάλογη αντίδραση από το Ιράν, απαιτώντας ισχυρές αεράμυνες για την προστασία του Ισραήλ και των Αμερικανών στρατιωτών.

Το στρατιωτικό επιτελείο διαθέτει ήδη αεράμυνες στην περιοχή, περιλαμβανομένων αντιτορπιλικών που μπορούν να καταρρίψουν εναέριες απειλές. Ωστόσο, το Πεντάγωνο αναπτύσσει επιπλέον συστοιχία Thaad και αντιαεροπορικές άμυνες Patriot σε βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κατάρ, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας, δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

Οι συστοιχίες Thaad μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα, ενώ οι Patriot προστατεύουν από χαμηλότερου ύψους, βραχύτερης εμβέλειας απειλές.

«Το ζήτημα της αεράμυνας είναι κρίσιμο — σε ποιο βαθμό διαθέτουμε επαρκές υλικό για να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις και τα μέσα μας στην περιοχή θα προστατεύονται από κάποια αντίποινα του Ιράν», δήλωσε η Σουζάν Μάλονεϊ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών για την πολιτική κατά του Ιράν στις διοικήσεις Μπους και Ομπάμα.

Ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τους στόχους του έναντι του Ιράν. Ωστόσο, μια ευρύτερη και πιο παρατεταμένη σειρά αμερικανικών επιθέσεων, με σκοπό να αποτρέψει το ιρανικό καθεστώς από βίαιη καταστολή διαδηλωτών, να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου ή ακόμα και να ανατρέψει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρότερη ιρανική αντίδραση αυτή τη φορά.

CNN: Το Ιράν αισιοδοξεί για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων παρά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στον Περσικό

Παρότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα να χτυπήσουν το Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN την Κυριακή εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, παρά τον προκλητικό τόνο που είχε υιοθετήσει νωρίτερα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγούσε σε περιφερειακό πόλεμο.

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως διαπραγματευτικό εταίρο», είπε, προσθέτοντας όμως ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω φιλικών χωρών της περιοχής διευκολύνει «παραγωγικές» συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόμοια αισιοδοξία φάνηκε να υπάρχει και από την αμερικανική πλευρά αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το προεδρικό αεροσκάφος το Σάββατο, ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν «μας μιλάει σοβαρά».

Αν και αρνήθηκε να διευκρινίσει αν το Ιράν θα συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Αραγτσί τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «ουσία των διαπραγματεύσεων» και όχι η μορφή τους.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υιοθέτησε προκλητικό τόνο, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο.

Η πρόοδος στην ανανέωση των διαπραγματεύσεων φαίνεται να είχε σκοντάψει στις απαιτήσεις του Ιράν να επικεντρωθούν σε πυρηνικά ζητήματα, αλλά και στην άρνηση των ΗΠΑ να μειώσουν τη σημαντική στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σε ερώτημα για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν – το οποίο πιστεύεται ότι έχει σε μεγάλο βαθμό αναπληρωθεί μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ – και τους περιφερειακούς πληρεξούσιους της χώρας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο Αραγτσί επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να εστιάσουν στις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Ας μην μιλάμε για αδύνατα πράγματα και ας μην χάνουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει την απουσία πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι εφικτό ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε.

Σε αντάλλαγμα, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αναμένει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων — οι οποίες αποτελούν θηλιά στον λαιμό της ιρανικής οικονομίας για περισσότερο από μία δεκαετία — καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματος του Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.

Όμως αν οι συνομιλίες αποτύχουν, η Τεχεράνη είναι έτοιμη για πόλεμο, προειδοποίησε ο Αραγτσί, και μια σύγκρουση πιθανότατα θα επεκταθεί πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν, ευθυγραμμιζόμενος σε αυτό το σημείο με τα λόγια του Χαμενεΐ.

«Ένας πόλεμος θα ήταν μια καταστροφή για όλους», είπε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή θα αποτελούν στόχο για τον στρατό του Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

«Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν (ο ανώτατος ηγέτης) έχει δίκιο ή όχι», είπε απαντώντας στις δηλώσεις του Χαμενεΐ.

«Έχουμε εκεί τα μεγαλύτερα, τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», τόνισε παράλληλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν, εκτοξεύοντας απειλές για προσφυγή σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δηλώνοντας άλλες φορές ότι επιδιώκει τον δρόμο των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Έντονη διπλωματική δραστηριότητα

Οι περιφερειακές προσπάθειες για την αποτροπή της σύγκρουσης περιλαμβάνουν μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στην Τεχεράνη το Σάββατο (31/1) του πρωθυπουργού του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ-Θάνι.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές «εξέτασαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή».

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Αιγύπτιου ομολόγου του Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, με τον δεύτερο να καταβάλει «επίμονες προσπάθειες με στόχο την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν δήλωσε στον Σίσι ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ πόλεμο και είναι ακράδαντα πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Απειλές Χαμενεΐ για περιφερειακό πόλεμο

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία πολεμικών τους πλοίων στη Μέση Ανατολή αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένως το Ιράν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης αν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Ο Τραμπ «λέει ανελλιπώς ότι έφερε πλοία (…) Το ιρανικό έθνος δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχτεί από αυτές τις απειλές», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Δεν είμαστε αυτοί που το εκκινούν και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα κατά οποιουδήποτε του επιτίθεται και το παρενοχλεί», τόνισε.

Το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς

Σε αντίποινα, το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε σήμερα «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις", δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Σύμφωνα με πλάνα που αναμεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, αυτός όπως και οι βουλευτές φορούσαν στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

«Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!», «Ντροπή στην Ευρώπη» φώναζαν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο.

Οι συνέπειες της ανακοίνωσης αυτής του ιρανικού κοινοβουλίου, η οποία φαίνεται κυρίως συμβολική, δεν είναι προς το παρόν σαφείς.

Λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση την Πέμπτη, η ΕΕ ευθυγραμμίστηκε με τη θέση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, οι οποίες είχαν ήδη κατατάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις το 2019, το 2024 και το 2025 αντιστοίχως.

Πάνω από 6.000 οι νεκροί των διαδηλώσεων στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν που άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου για την οικονομική δυσπραγία, αλλά πήραν τη μορφή της οξύτερης πολιτικής πρόκλησης στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά την ίδρυσή της το 1979, έχουν τώρα κοπάσει μετά την καταστολή τους.

Σε επικαιροποιημένο απολογισμό της, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) που έχει έδρα στις ΗΠΑ δηλώνει ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 6.713 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 137 παιδιών. Η οργάνωση ερευνά για πάνω από 17.000 επιπλέον πιθανούς θανάτους.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις, αλλά δηλώνουν ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες».

Οι διαδηλωτές «επιτέθηκαν στην αστυνομία, σε κυβερνητικά κτίρια, σε στρατόπεδα των Φρουρών της Επανάστασης, τράπεζες, τζαμιά και έκαψαν το Κοράνι (…) επρόκειτο για πραγματικό πραξικόπημα», δήλωσε σήμερα ο Αλί Χαμενεΐ, βεβαιώνοντας ότι η απόπειρα αυτή «απέτυχε».