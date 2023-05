Ιράν: Άγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο της Μαχσά Αμινί

Άγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο της Μαχσά Αμινί, της νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε το μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών του Ιράν. Την είδηση έκαναν γνωστή ακτιβιστές και ο δικηγόρος της οικογένειας.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης, η οποία την κατηγόρησε ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει στις γυναίκες συγκεκριμένα στην Ισλαμική Δημοκρατία να φορούν μαντήλα στο κεφάλι.

Οι διαδηλώσεις μετά τον θάνατό της αμφισβήτησαν το ισλαμικό σύστημα που κυβερνά το Ιράν μετά την επανάσταση του 1979. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο οι κινητοποιήσεις μειώθηκαν σε μέγεθος αν και συνεχίζονται πιο σποραδικά.

Η Μαχσά Αμινί, η οποία είχε πάει τότε στην Τεχεράνη μαζί με την οικογένειά της, τάφηκε στη γενέτειρά της, στη Σακέζ, στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν όπου, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, οι αρχές είναι αποφασισμένες να εμποδίζουν κάθε δημόσια συγκέντρωση στη μνήμη της.

Το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (KHRN), που έχει την έδρα του στη Γαλλία, δήλωσε ότι ο τάφος, που φέρει το κουρδικό της όνομα Ζίνα με μεγάλα περσικά γράμματα, δέχθηκε επίθεση το πρωί της 21ης Μαΐου. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προέρχονταν από τον λογαριασμό στο Instagram του αδελφού της Ασκάν, έδειξαν ότι ήταν σπασμένο το τζάμι που προστατεύει μια φωτογραφία της Αμινί πάνω στην ταφόπλακα.

«Δυστυχώς, την Κυριακή το πρωί, πρόσωπα που γνωρίζουμε και που είχαν ήδη δράσει με τον ίδιο τρόπο κατά το παρελθόν, επιτέθηκαν στον τάφο της Ζίνα Μαχσά Αμινί», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Σάλεχ Νικμπάχτ, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το KHRN.

