Ιράκ: Ξεκινά η αποκατάσταση της παροχής φυσικού αερίου στο Χορ Μορ μετά τη θανατηφόρα επίθεση (vid)

Το υπουργείο ηλεκτρισμού και φυσικών πόρων του ιρακινού Κουρδιστάν, δήλωσε το Σάββατο ότι εργάζεται με τους εταίρους του, για την αποκατάσταση των εργασιών στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, μετά την αναστολή της παραγωγής, λόγω της θανατηφόρου επίθεσης με drone.

Τουλάχιστον τέσσερις εργάτες από την Υεμένη σκοτώθηκαν, και άλλοι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στην επίθεση αργά την Παρασκευή, όπως ανέφερε η κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση στο X. Η δήλωση αυτή ανέφερε, ότι η παροχή φυσικού αερίου σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σταμάτησε, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 2.500 MW.

Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο Πρόεδρος του Ιράκ, Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ και ο πρωθυπουργός Μασούρ Μπαρζανί καταδίκασαν αμφότεροι την επίθεση.

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας πρέπει να διερευνήσουν το περιστατικό χωρίς καθυστέρηση και να οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρέπει επίσης να ληφθούν άμεσα προληπτικά μέτρα», ανέφερε ο Ρασίντ σε ανάρτησή του το Σάββατο.

«Οι επιθέσεις σε ενεργειακούς κόμβους που τροφοδοτούν εκατομμύρια σπίτια στην περιοχή του Κουρδιστάν και στις ιρακινές επαρχίες είναι αδικαιολόγητες. Αυτές οι επιθέσεις σαμποτάρουν επίσης τις προσπάθειες του Ερμπίλ και της Βαγδάτης για ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα. Συμβαίνουν με ανησυχητική συχνότητα και ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», είπε ο Μπαρζανί την Παρασκευή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Επιθέσεις σαν αυτή αποτελούν προσβολή για την κυριαρχία του Ιράκ».

Η Pearl Petroleum, μια κοινοπραξία πέντε εταιρειών που περιλαμβάνει δύο μεγάλες ανεξάρτητες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - τη Dana Gas DANA.AD και την Crescent Petroleum, έχει τα δικαιώματα να εκμεταλλεύεται το Χορ Μορ και το Σαμσαμάλ, δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ιράκ.

Το Ιράκ έχει γίνει μάρτυρας επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο, με στόχο κυρίως βάσεις που στεγάζουν στρατεύματα που ανήκουν σε στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Έχουν διεκδικηθεί από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομάδα-ομπρέλα σκληροπυρηνικών πολιτοφυλακών υπέρ του Ιράν.

Η επίθεση την Παρασκευή υπογραμμίζει επίσης τις ανησυχίες για την ασφάλεια για το πλούσιο σε πετρέλαιο έθνος.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ βρίσκεται κοντά σε εδάφη υπό τον έλεγχο του Ιράκ και στην επαρχία Κιρκούκ, ένα από τα αμφισβητούμενα εδάφη μεταξύ της ιρακινής πρωτεύουσας Βαγδάτης και του Ερμπίλ, της επαρχιακής πρωτεύουσας της ημιαυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Οι φυσικοί πόροι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των κουρδικών ελπίδων για αυτονομία, από τότε που ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος τη δεκαετία του 1990.



