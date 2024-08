Ιράκ: Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο Κιρκούκ

Καταρρίφθηκε την Πέμπτη (29/08) στο Κιρκούκ ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ιράκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας

Το drone συνετρίβη στο κέντρο του Κιρκούκ και προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία απείλησε σπίτια, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

#Erdogan must know, #Turkish Air Force can No longer rule the #Iraqi airspace. The shot down of a TAI Aksungur armed drone of the #Turkish Air Force by the #IraqiAirForce over #Kirkuk today delivered a strong message to dictator Erdogan. pic.twitter.com/gy5NjBWdw7