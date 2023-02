Ιράκ: Οκτώ ρουκέτες έπληξαν τουρκική στρατιωτική βάση

Άγνωστοι εκτόξευσαν οκτώ ρουκέτες εναντίον της τουρκικής στρατιωτικής βάσης Ζιλκάν στο βόρειο Ιράκ, δύο από τις οποίες προσγειώθηκαν στο εσωτερικό της εγκατάστασης, δήλωσε η Αντιτρομοκρατική Ομάδα, ένας οργανισμός ασφαλείας στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ.

Ένας Ιρακινός μισθοφόρος στη βάση τραυματίστηκε, δήλωσε ιρακινή πηγή ασφαλείας που αρνήθηκε να κατονομαστεί.

