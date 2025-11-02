Ιράκ και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για έργα υποδομής νερού - Θα χρηματοδοτηθούν από έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου

Το Ιράκ υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία έργα υποδομών νερού που θα εκτελεστούν από τουρκικές εταιρείες θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιράκ ανέφερε σε δήλωση ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο για τον μηχανισμό υλοποίησης μιας συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα του νερού που είχαν συνάψει πέρυσι. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό.

Η κυβέρνηση του Ιράκ θα συστήσει μια επιτροπή για τα έργα υποδομών νερού και θα καλέσει τουρκικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές, με τις πληρωμές για τα έργα να χρηματοδοτούνται από τα έσοδα των πωλήσεων ιρακινών πετρελαίων προς την Τουρκία, ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Η αρχική σειρά έργων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει τρία έργα φραγμάτων συλλογής νερού και τρεις πρωτοβουλίες αναδασμού, σύμφωνα με Ιρακινό αξιωματούχο για τους υδάτινους πόρους.

Η αρχική συμφωνία-πλαίσιο για το νερό είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2024, κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Βαγδάτη, σηματοδοτώντας μια νέα φάση βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων.

Οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι στο Ιράκ αποτελούν εδώ και καιρό ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών, καθώς περίπου το 70% των υδάτινων πόρων του Ιράκ προέρχεται από γειτονικές χώρες, κυρίως μέσω των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, οι οποίοι διέρχονται από την Τουρκία.