Ιράκ: Έχουν μεταφερθεί στη χώρα περίπου 3.000 κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία

Περίπου 3.000 κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής από τις συριακές φυλακές στο Ιράκ και η διαδικασία συνεχίζεται, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη βρίσκεται σε συζητήσεις με ορισμένες χώρες για την επανένταξή τους σύντομα.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο Reuters στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, ο Φουάντ Χουσεΐν δήλωσε ότι η Βαγδάτη θα χρειαστεί περισσότερη οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει την εισροή και ότι ανησυχεί για την αύξηση της δραστηριότητας του Ισλαμικού Κράτους ακριβώς πέρα από τα σύνορα με τη Συρία.

Το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις της Συρίας και του Ιράκ το 2014, πριν εκδιωχθεί από μια συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2019, και πολλοί από τους μαχητές του συνελήφθησαν, αν και απομεινάρια της μαχητικής ομάδας παραμένουν.

«Νομίζω ότι περίπου 3.000 έχουν ήδη μεταφερθεί σε ιρακινές φυλακές. Έτσι, η διαδικασία ξεκίνησε και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Χουσεΐν.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου ότι είχε αρχίσει τη μεταφορά των κρατουμένων και ότι αναμένει να μετακινήσει περίπου 7.000 μαχητές. Η ταχεία κατάρρευση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία είχε προκαλέσει αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των φυλακών και των στρατοπέδων κράτησης που φρουρούσαν.

Ο Χουσεΐν δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για την επαναπατρισμό των πολιτών τους, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν διστακτικές, καθώς τα νομικά τους συστήματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους μαχητές να βγουν νωρίτερα από τη φυλακή.

«Ξεκινήσαμε επίσης συζητήσεις με ορισμένες χώρες, ώστε να μας παράσχουν οικονομική υποστήριξη, διότι αν αυτοί οι χιλιάδες τρομοκράτες παραμείνουν στο Ιράκ για μεγάλο χρονικό διάστημα, εννοώ, από άποψη ασφάλειας, είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε χρειαζόμαστε υποστήριξη από διάφορες χώρες», είπε.

Ο Χουσεΐν προειδοποίησε επίσης ότι πρόσφατα παρατηρήθηκε αύξηση των δραστηριοτήτων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, μετά την επίθεση της συριακής κυβέρνησης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων SDF στη βορειοανατολική Συρία.

«Όσον αφορά τις δραστηριότητες του ISIS στη Συρία, είμαστε πραγματικά ανήσυχοι, επειδή βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων και έχουν γίνει πολύ δραστήριοι πρόσφατα», είπε.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με την πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της συριακής κυβέρνησης ή του συριακού στρατού. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία μέσα στη Συρία».

Είπε επίσης ότι, ενώ η Βαγδάτη έλαβε σοβαρά υπόψη τα μηνύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο διορισμός του πρώην πρωθυπουργού Νούρι αλ-Μαλίκι για να αναλάβει ξανά το ρόλο ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πρέπει να αποχωρήσουν από το Ιράκ μέχρι το τέλος του 2026.