Ιράκ: Drones «χτύπησαν» το αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα

Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, προσθέτοντας ότι δύο άλλα έπληξαν μια αμερικανική εταιρία στον πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια της Βασόρας και ένα τέταρτο έπληξε το κοίτασμα πετρελαίου τη Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός κολοσσός ενέργειας BP.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός TotalEnergies στη Βασόρα ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να απομακρυνθεί εσπευσμένα από έργα που πραγματοποιεί ο όμιλος στην πόλη αυτή του Ιράκ την Πέμπτη, δήλωσαν σήμερα ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα.

Το μέτρο αυτό λήφθηκε μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει. Την Τρίτη είχε δηλώσει ότι θα οργάνωνε την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων του από την περιοχή αυτή.