Ιράκ: Drone χτύπησε ξενοδοχείο στη Βαγδάτη - Εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ (vids)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε απόψε τη Βαγδάτη, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν στήλη καπνού από την Πράσινη Ζώνη στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς επίσης διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή αυτή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.

Πάντως, ιρανικές πηγές ασφαλείας είπαν στο Reuters ότι ρίχτηκαν πύραυλοι Κατιούσα κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Καπνός υψώθηκε πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Smoke rises from the U.S. Embassy in Baghdad after it was targeted in a rocket attack, causing loud explosions in the area, according to Reuters, citing security sources. pic.twitter.com/EOAasv7TiV — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 16, 2026

Παράλληλα, μη επανδρωμένο όχημα χτύπησε το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη προκαλώντας έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους ανώτερους ορόφους. Στο ξενοδοχείο εδρεύουν η αποστολή της ΕΕ και τα γραφεία των διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών.

A drone hit Baghdad’s Al-Rashid Hotel, hitting an upper floor and causing an explosion and fire.



The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices. pic.twitter.com/UIGFoRTjKx — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.