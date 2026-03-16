Ιράκ: Drone χτύπησε ξενοδοχείο στη Βαγδάτη - Εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ (vids)
@clashreport via X
16/03/2026 • 22:00 / Τελευταία Ενημέρωση: 22:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε απόψε τη Βαγδάτη, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν στήλη καπνού από την Πράσινη Ζώνη στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς επίσης διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή αυτή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.

Πάντως, ιρανικές πηγές ασφαλείας είπαν στο Reuters ότι ρίχτηκαν πύραυλοι Κατιούσα κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Καπνός υψώθηκε πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Παράλληλα, μη επανδρωμένο όχημα χτύπησε το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη προκαλώντας έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους ανώτερους ορόφους. Στο ξενοδοχείο εδρεύουν η αποστολή της ΕΕ και τα γραφεία των διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

