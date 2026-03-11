Ιράκ: Drone έπληξε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ-Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί (vid)

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν.

Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.