ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέπεμψε ομοσπονδιακό εισαγγελέα λίγο μετά τον διορισμό του από δικαστές

Στην αποπομπή ομοσπονδιακού εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης προχώρησε χθες Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο εν λόγω ομοσπονδιακός εισαγγελέας είχε μόλις διοριστεί για να αντικαταστήσει έναν εισαγγελέα που είχε διορίσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν διορίζουν οι δικαστές ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ το κάνει. Δείτε το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματός μας. Απολύεσαι, Ντόναλντ Κινσέλα», έγραψε στο Χ ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου, Τοντ Μπλανς.

Πριν από έναν μήνα ομοσπονδιακός δικαστής είχε αποφανθεί ότι δεν βρίσκεται νόμιμα στο αξίωμα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζον Σαρκόν, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, τον οποίο διόρισε στη θέση ο Αμερικανός πρόεδρος τον Μάρτιο του 2025 παρά την έλλειψη εμπειρίας του.

Αφού η θέση θεωρήθηκε κενή, δικαστές διόρισαν χθες τον 79χρονο Ντόναλντ Κινσέλα. Όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διαφωνίες με τον διορισμό και δεν το έκρυψε. Μάλιστα η φράση «απολύεσαι» (you are fired) είναι η πιο διάσημη ατάκα που χρησιμοποιούσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ριάλιτι «The Apprentice» το οποίο παρουσίαζε.

Η διαμάχη για τον Κινσέλα είναι η νιοστή φορά που έρχεται σε αντιπαράθεση η κυβέρνηση Τραμπ με ομοσπονδιακούς δικαστές, οι οποίοι προσπαθούν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία τους.

Τους τελευταίους μήνες δικαστές έχουν ακυρώσει τους διορισμούς και άλλων ομοσπονδιακών εισαγγελέων, όπως της Αλίνα Χάμπα και της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, τις οποίες διόρισε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου στο Νιου Τζέρσι και τη Βιρτζίνια αντίστοιχα.

Γενικά, ο διορισμός ενός ομοσπονδιακού εισαγγελέα υποβάλλεται σε έγκριση από τη Γερουσία. Όμως, πολλές φορές, η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να διατηρήσει στο αξίωμα πρόσωπα ακόμη και μετά το όριο των 120 ημερών μετά το οποίο πρέπει να λάβουν τη σχετική έγκριση.