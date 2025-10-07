ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στο Σακραμέντο (vid)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σακραμέντο.

#BREAKING: A medical helicopter plunges from the sky, crashing onto a Sacramento freeway. Several crewmembers are rushed to a nearby hospital with critical injuries. The conditions of those hurt and the latest on the investigation - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/kQO3FgdvUd pic.twitter.com/0WumgbRLc2 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 7, 2025

Το ελικόπτερο συνετρίβη στις ανατολικές λωρίδες της εθνικής οδού 50 κοντά στη Howe Avenue, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο προσθέτει ότι επρόκειτο για ελικόπτερο που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το ελικόπτερο ταξίδευε προς ή από κάποιο νοσοκομείο της περιοχής, αναφέρει το ρεπορτάζ, ενώ η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

«Έχει σημειωθεί μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου στην 50 προς τα ανατολικά, δυτικά της 59th St.», ανέφερε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Kevin McCarty, σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.