ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στο Σακραμέντο (vid)
ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στο Σακραμέντο (vid)

07/10/2025 • 08:14
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σακραμέντο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στις ανατολικές λωρίδες της εθνικής οδού 50 κοντά στη Howe Avenue, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο προσθέτει ότι επρόκειτο για ελικόπτερο που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το ελικόπτερο ταξίδευε προς ή από κάποιο νοσοκομείο της περιοχής, αναφέρει το ρεπορτάζ, ενώ η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

«Έχει σημειωθεί μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου στην 50 προς τα ανατολικά, δυτικά της 59th St.», ανέφερε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Kevin McCarty, σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

